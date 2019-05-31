Серіал “Чорнобиль” тепер має офіційний саундтрек. Фото: Medialeaks

https://racurs.ua/ua/n122622-chornobyl-teper-maie-oficiynyy-saundtrek-audio.html

Ракурс

Серіал «Чорнобиль» від НВО, який вже має шалену популярність, отримав офіційний саундтрек. Телеканал HBO оприлюднив композиції до популярного телепроекту.

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До релізу увійшли 13 треків, написані ісландкою Хільдур Гуднадоттір, котра грає на віолончелі.

Також відомо, що наразі композитор працює над музикою до фільму «Джокер» із Хоакіном Феніксом у головній ролі.

«Чорнобиль» — це п’ятисерійний американський міні-серіал, режисерами якого виступили Крейг Мезін та Юган Ренком. Прем'єра драми від HBO відбулася 6 травня.

У серіалі відтворено події, які розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Озвучення проекту українською виконали студії «НеЗупиняйПродакшн» і DniproFilm.

Напередодні повідомлялося, що серіал «Чорнобиль» за кількістю глядацьких уподобань випередив навіть «Гру престолів». Проект про українську атомну трагедію посів перший щабель у рейтингу шоу всіх часів, які дістали найвищу оцінку глядачів. Йому присвоїли рейтинг 9,6 бала, тоді як Game of Thrones має 9,4 бала.