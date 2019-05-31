Косівські правоохоронці, фото: Prishtina Insight

https://racurs.ua/ua/n122621-rosiyskogo-spivrobitnyka-misiyi-oon-ogolosheno-personou-non-rata-v-kosovo.html

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У Косово російського співробітника місії ООН (МООНВАК) Михайла Краснощенкова оголошено персоною нон ґрата.

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Про це заявив прем'єр-міністр країни Рамуш Харадінай, повідомляє видання Gazetta Express.

Краснощенкова у вівторок затримали косівські поліцейські під час рейду на півночі регіону, де переважає сербське населення.

Я звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням, щоб на основі конституційних і правових повноважень оголосити громадянина Росії Михайла Краснощенкова «персоною нон грата», — заявив Харадінай.

Краснощенков має негайно залишити територію Косово.

Зазначається, що Краснощенкова затримали через здійснювані ним перешкоджання роботі офіційних осіб під час виконання ними своїх обов’язків.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що він допомагав косівським сербам зводити барикади, зокрема — використовував транспорт ООН як перешкоду, щоб не дати поліції Косова проїхати до розташованого на півночі муніципалітету Зубін-Поток. Це громада, де переважає сербське населення.

Нагадаємо, у вівторок прем'єр Косово заявляв, що в регіоні проводиться операція по боротьбі з організованою злочинністю і контрабандою.