Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Косівські правоохоронці, фото: Prishtina Insight

Російського співробітника місії ООН оголошено персоною нон ґрата в Косово

31 тра 2019, 16:39
999

У Косово російського співробітника місії ООН (МООНВАК) Михайла Краснощенкова оголошено персоною нон ґрата.

Loading...

Про це заявив прем'єр-міністр країни Рамуш Харадінай, повідомляє видання Gazetta Express.

Краснощенкова у вівторок затримали косівські поліцейські під час рейду на півночі регіону, де переважає сербське населення.

Я звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням, щоб на основі конституційних і правових повноважень оголосити громадянина Росії Михайла Краснощенкова «персоною нон грата», — заявив Харадінай.

Краснощенков має негайно залишити територію Косово.

Зазначається, що Краснощенкова затримали через здійснювані ним перешкоджання роботі офіційних осіб під час виконання ними своїх обов’язків.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що він допомагав косівським сербам зводити барикади, зокрема — використовував транспорт ООН як перешкоду, щоб не дати поліції Косова проїхати до розташованого на півночі муніципалітету Зубін-Поток. Це громада, де переважає сербське населення.

Михайло Краснощенков, фото: Xhemajl Rexha

Нагадаємо, у вівторок прем'єр Косово заявляв, що в регіоні проводиться операція по боротьбі з організованою злочинністю і контрабандою.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Він висловив виключно власну думку»: у Зеленського відхрестилися від скандального інтерв’ю співвласника «Кварталу»

В Адміністрації президента України відхрестилися від резонансного інтерв’ю співвласника студії «Квартал 95» Бориса Шефіра й заявили, що його слова не збігаються з позицією Володимира Зеленського

Погода
16:01

«Земля під вами буде горіти»: Парубій відреагував на пропозицію співвласника «Кварталу» скасувати мовний закон (ВІДЕО)

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відреагував на нещодавнє скандальне інтерв’ю співвласника студії «Квартал 95» Бориса Шефіра, в котрому прозвучала низка резонансних заяв

Новини України
12:50
Новини партнерів
Загрузка...