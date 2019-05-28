Конфлікт в Косові: співробітники ООН отримали травми і були затримані. Фото: guns.allzip

https://racurs.ua/ua/n122474-konflikt-v-kosovi-spivrobitnyky-oon-otrymaly-travmy-i-buly-zatrymani.html

Ракурс

У Косові під час хвилі арештів спеціальною поліцією були травмовані і затримані двоє співробітників Організації Об'єднаних Націй.

Loading...

Інцидент стався на півночі країни. Після затримання співробітникам ООН знадобилася госпіталізація в медичний заклад. Про це повідомляють в прес-службі організації.

В ООН заявили, що на будь-яку нанесену шкоду персоналу організації, направлять міжнародно-правову відповідь з високим ступенем дипломатичності.

Наразі ООН намагається встановити точні обставини ситуації в тісній координації з усіма міжнародними організаціями в Косові.

ООН закликала дотримуватися принцип верховенства закону для всіх щодо свободи і життя людей, щоб сприяти відновленню спокою і безпеки в цьому районі.

За останніми даними, одного із затриманих співробітників ООН відпустили на свободу.

У колишньому сербському районі Косово прокотилася хвиля арештів. Прем'єр-міністр Косово заявив, що в регіоні проводиться операція по боротьбі з організованою злочинністю і контрабандою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», армія Сербії приведена в бойову готовність у зв’язку з подіями в Косові.