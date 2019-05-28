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Конфлікт в Косові: співробітники ООН отримали травми і були затримані. Фото: guns.allzip

Конфлікт в Косові: співробітники ООН отримали травми і були затримані

28 тра 2019, 16:59
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У Косові під час хвилі арештів спеціальною поліцією були травмовані і затримані двоє співробітників Організації Об'єднаних Націй.

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Інцидент стався на півночі країни. Після затримання співробітникам ООН знадобилася госпіталізація в медичний заклад. Про це повідомляють в прес-службі організації.

В ООН заявили, що на будь-яку нанесену шкоду персоналу організації, направлять міжнародно-правову відповідь з високим ступенем дипломатичності.

Наразі ООН намагається встановити точні обставини ситуації в тісній координації з усіма міжнародними організаціями в Косові.

ООН закликала дотримуватися принцип верховенства закону для всіх щодо свободи і життя людей, щоб сприяти відновленню спокою і безпеки в цьому районі.

За останніми даними, одного із затриманих співробітників ООН відпустили на свободу.

У колишньому сербському районі Косово прокотилася хвиля арештів. Прем'єр-міністр Косово заявив, що в регіоні проводиться операція по боротьбі з організованою злочинністю і контрабандою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», армія Сербії приведена в бойову готовність у зв’язку з подіями в Косові.

Джерело: Ракурс


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