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Конфлікт в Косові: співробітники ООН отримали травми і були затримані. Фото: guns.allzip
Конфлікт в Косові: співробітники ООН отримали травми і були затриманіhttps://racurs.ua/ua/n122474-konflikt-v-kosovi-spivrobitnyky-oon-otrymaly-travmy-i-buly-zatrymani.htmlРакурс
У Косові під час хвилі арештів спеціальною поліцією були травмовані і затримані двоє співробітників Організації Об'єднаних Націй.
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Інцидент стався на півночі країни. Після затримання співробітникам ООН знадобилася госпіталізація в медичний заклад. Про це повідомляють в прес-службі організації.
В ООН заявили, що на будь-яку нанесену шкоду персоналу організації, направлять міжнародно-правову відповідь з високим ступенем дипломатичності.
Наразі ООН намагається встановити точні обставини ситуації в тісній координації з усіма міжнародними організаціями в Косові.
ООН закликала дотримуватися принцип верховенства закону для всіх щодо свободи і життя людей, щоб сприяти відновленню спокою і безпеки в цьому районі.
За останніми даними, одного із затриманих співробітників ООН відпустили на свободу.
У колишньому сербському районі Косово прокотилася хвиля арештів. Прем'єр-міністр Косово заявив, що в регіоні проводиться операція по боротьбі з організованою злочинністю і контрабандою.
Як раніше повідомляв «Ракурс», армія Сербії приведена в бойову готовність у зв’язку з подіями в Косові.
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