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Ракурс
Конфликт в Косово: сотрудники ООН получили травмы и были задержаны. Фото: guns.allzip

Конфликт в Косово: сотрудники ООН получили травмы и были задержаны

28 мая 2019, 16:59
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В Косово во время волны арестов специальной полицией были травмированы и задержаны двое сотрудников Организации Объединенных Наций.

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Инцидент произошел на севере страны. После задержания сотрудникам ООН понадобилась госпитализация в медицинское учреждение. Об этом сообщают в пресс-службе организации.

В ООН заявили, что на любой нанесенный ущерб персоналу организации, направят международно-правовой ответ с высокой степенью дипломатичности.

На данный момент ООН пытается установить точные обстоятельства ситуации в тесной координации со всеми международными организациями в Косово.

ООН призвала соблюдать принцип верховенства закона для всех в отношении свободы и жизни людей, чтобы содействовать восстановлению спокойствия и безопасности в этом районе.

По последним данным, одного из задержанных сотрудников ООН отпустили на свободу.

В бывшем сербском районе Косово прокатилась волна арестов. Премьер-министр Косово заявил, что в регионе проводится операция по борьбе с организованной преступностью и контрабандой.

Как ранее сообщал «Ракурс», армия Сербии приведена в боевую готовность в связи с событиями в Косово.

Источник: Ракурс


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