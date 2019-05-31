У Цюріху невідомий взяв двох жінок у заручники, убив їх і наклав на себе руки, фото — Local

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Озброєний чоловік захопив в заручники двох жінок в швейцарськоому Цюріху. Після того, як приїхала поліція, він застрелив обох і наклав на себе руки.

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Злочинцеві було 60 років, одній з жертв — 34, іншій — 38 років. Національність жінок не встановлено, а мотиви злочину поки не з’ясовані, повідомляє сайт міської поліції.

Поліція приїхала через шість хвилин після того, як одна із захоплених жінок подзвонила з проханням про допомогу. Одночасно надійшов дзвінок від сусідки, яка чула крики.

Варта правопорядку оточила квартал на південному заході міста, але не втручалася в ситуацію. Озброєний чоловік через вікно будинку зажадав від правоохоронців негайно від’їхати. В іншому випадку він обіцяв убити заручниць.

Через три години переговорів йому запропонували здатися впродовж 10 хвилин. Незабаром з квартири почули постріли.

Група спецназу «Скорпіон» взяла приміщення штурмом, але знайшла у квартирі тільки трьох загиблих із вогнепальними пораненнями.

Нагадаємо, що у травні в передмісті Тулузи озброєний чоловік захопив заручників у тютюновій крамниці. У січні в одній із мексиканських шкіл чоловік намагався захопити дітей у заручники. Із ним місцева влада вела переговори близько трьох годин. Зловмисник вимагав, щоб йому принесли дві дози метамфетаміну, але пізніше погодився на кілька пляшок пива.