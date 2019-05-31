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Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

«Він висловив виключно власну думку»: у Зеленського відхрестилися від скандального інтерв’ю співвласника «Кварталу»

31 тра 2019, 16:01
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В Адміністрації президента (АП) України Володимира Зеленського відхрестилися від резонансного інтерв’ю співвласника студії «Квартал 95» Бориса Шефіра, брата першого помічника президента Сергія Шефіра.

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В АП наголошують, що заяви Шефіра не збігаються з позицією Зеленського, співвласник «Кварталу» не є членом партії «Слуга народу», радником президента чи співробітником його адміністрації. Про це йдеться у відповіді прес-служби АП на запит «BBC Україна».

Він висловив виключно власну думку, — наголошують в прес-службі.

Крім того, в Адміністрації президента стверджують, що з часу вступу на посаду президента України Зеленський не спілкувався з Шефіром.

Нагадаємо, Шефір в інтерв’ю виданню «Детектор медіа» заявив, що квоти на українську мову потрібно зменшити, а мовний закон, нещодавно підтриманий Верховною Радою, — скасувати.

Крім того, Шефір висловив переконання, що війна на сході України припиниться, як тільки з влади вдасться прибрати людей, матеріально зацікавлених в її продовженні. На його думку, з президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися.


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999

«Він висловив виключно власну думку»: у Зеленського відхрестилися від скандального інтерв’ю співвласника «Кварталу»

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