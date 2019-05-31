«Чорний ворон»: з’явився тизер драми за мотивами бестселера Шкляра, фото — Читомо

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Державне агентство України з питань кіно 31 травня оприлюднило тизер історичної драми «Чорний ворон», яку зняли за мотивами однойменного роману Василя Шкляра.

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Виробник стрічки — «ТЕТ-Продакшн», її замовив телеканал «1+1», фільм знімався за підтримки Держкіно, повдіомляє прес-служба відомства.

Керівник агентства Пилип Іллєнко відзначив, що «Чорний ворон» — один з найбільш очікуваних фільмів 2019 року.

«Чорний ворон. Залишенець» — історичний роман письменника Василя Шкляра, який виданий у 2009 році. У творі йдеться про боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. Шкляр використав для його написання документи із розсекречених архівів КДБ.

У 2011 році роман «Залишенець. Чорний ворон» визнали лауреатом Шевченківської премії, але письменник відмовився її отримати у знак протесту проти перебування на посаді міністра освіти України Дмитра Табачника.

У стрічці «Чорний ворон» розповідається історія життя та кохання Івана на прізвисько Ворон, який став одним з ватажків повстанського руху у Холодному Яру. Його роль зіграв актор Тарас Цимбалюк. Головного ворога Ворона, чекіста Євдокімова, зіграв Андрій Мостренко, іншого негативного персонажа (Птіцина) — Олексій Тритенко. Він знайомий глядачам за роботою у стрічках «Крути 1918» та «Сувенір з Одеси». Наталія Сумська зіграла роль ворожки Явдохи.

Сценарій до фільму написав Тарас Антипович, режисер стрічки — Тарас Ткаченко, генеральний продюсер — Олександр Ткаченко.

У травні вийшов трейлер стрічки «Заборонений» — першого кінофільму про поета та дисидента Василя Стуса. Картина розповідає про останні роки життя Стуса. Вона вийде у прокат 5 вересня 2019 року, до дня пам’яті поета.