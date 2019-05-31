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«Черный ворон»: появился тизер драмы по мотивам бестселлера Шкляра, фото — Читомо

«Черный ворон»: появился тизер драмы по мотивам бестселлера Шкляра (ВИДЕО)

31 мая 2019, 15:56
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Государственное агентство Украины по вопросам кино 31 мая обнародовало тизер исторической драмы «Черный ворон», которую сняли по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.

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Производитель ленты — «ТЕТ-Продакшн», ее заказал телеканал «1+1», фильм снимался при поддержке Госкино, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель агентства Филипп Ильенко считает, что «Черный ворон» — один из самых ожидаемых фильмов 2019 года.

«Черный ворон» — исторический роман писателя Василия Шкляра, который издан в 2009 году. В произведении речь идет о борьбе украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. Шкляр использовал для его написания документы из рассекреченных архивов КГБ.

В 2011 году роман «Черный ворон» признали лауреатом Шевченковской премии, но писатель отказался ее получать в знак протеста против пребывания на должности министра образования Украины Дмитрия Табачника.

В фильме «Черный ворон» рассказывается история жизни и любви Ивана Ворона, который стал одним из лидеров повстанческого движения в Холодном Яру. Его роль сыграл актер Тарас Цимбалюк. Главного врага Ворона, чекиста Евдокимова, сыграл Андрей Мостренко, еще одного негативного персонажа (Птицына) — Алексей Тритенко. Он знаком зрителям по работе в фильмах «Круты 1918» и «Сувенир из Одессы». Наталья Сумская сыграла роль гадалки Евдокии.

Сценарий к фильму написал Тарас Антипович, режиссер ленты — Тарас Ткаченко, генеральный продюсер — Александр Ткаченко.

В мае вышел трейлер фильма «Запрещенный» — первой ленты о поэте и диссиденте Василие Стусе. Картина рассказывает о последних годах жизни Стуса. Она выйдет в прокат 5 сентября, в день памяти поэта.

Источник: Ракурс


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