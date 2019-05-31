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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

«Он выразил исключительно собственное мнение»: у Зеленского открестились от скандального интервью совладельца «Квартала»

31 мая 2019, 15:59
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В Администрации президента (АП) Украины Владимира Зеленского открестились от резонансного интервью совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, брата первого помощника президента Сергея Шефира.

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В АП отмечают, что заявления Шефира не совпадают с позицией Зеленского, совладелец «Квартала» не является членом партии «Слуга народа», советником президента или сотрудником его администрации. Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос «BBC Украина».

Он выразил исключительно собственное мнение, — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, в Администрации президента утверждают, что с момента вступления в должность президента Украины Зеленский не общался с Шефиром.

Напомним, Шефир в интервью изданию «Детектор медиа» заявил, что квоты на украинский язык нужно уменьшить, а языковой закон, недавно поддержанный Верховной Радой, — отменить.

Кроме того, Шефир выразил убеждение, что война на востоке Украины прекратится, как только из власти удастся убрать людей, материально заинтересованных в ее продолжении. По его мнению, с президентом России Владимиром Путиным можно договориться.


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999

«Он выразил исключительно собственное мнение»: у Зеленского открестились от скандального интервью совладельца «Квартала»

В Администрации президента Украины открестились от резонансного интервью совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира и заявили, что его слова не совпадают с позицией Владимира Зеленского

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