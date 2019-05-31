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Ракурс
В Цюрихе неизвестный взял двух женщин в заложники, убил их и покончил с собой, фото — Local

В Цюрихе неизвестный взял двух женщин в заложники: живым из квартиры никто не вышел

31 мая 2019, 16:27
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Вооруженный мужчина захватил в заложники двух женщин в швейцарськоому Цюрихе. После того, как приехала полиция, он застрелил обоих и покончил с собой.

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Преступнику было 60 лет, одной из жертв — 34, другой — 38 лет. Национальность женщин не установлена, а мотивы преступления пока не выяснены, сообщает сайт городской полиции.

Полиция приехала через шесть минут после того, как одна из захваченных женщин позвонила с просьбой о помощи. Одновременно поступил звонок от соседки, которая слышала крики.

Стражи правопорядка окружили квартал на юго-западе города, но не вмешивалась в ситуацию. Вооруженный мужчина через окно дома потребовал от правоохранителей немедленно уехать. В противном случае он обещал убить заложниц.

Через три часа переговоров ему предложили сдаться в течение 10 минут. Вскоре из квартиры услышали выстрелы. Группа спецназа «Скорпион» захватила помещение штурмом, но нашла в квартире только трех погибших с огнестрельными ранениями.

Напомним, что в мае в пригороде Тулузы вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке. В январе в одной из мексиканских школ мужчина пытался захватить детей в заложники. С ним местная власть вела переговоры около трех часов. Злоумышленник требовал, чтобы ему принесли две дозы метамфетамина, но позже согласился на несколько бутылок пива.

Источник: Ракурс


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