Михаил Краснощенков, фото: Xhemajl Rexha

https://racurs.ua/n122621-rossiyskiy-sotrudnik-missii-oon-obyavlen-personoy-non-grata-v-kosovo.html

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В Косово российский сотрудник миссии ООН (МООНВАК) Михаило Краснощенков объявлен персоной нон грата.

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Об этом заявил премьер-министр страны Рамуш Харадинай, сообщает издание Gazetta Express.

Краснощекова во вторник задержали косовские полицейские во время рейда на севере региона, где преобладает сербское население.

Я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой, чтобы на основе конституционных и правовых полномочий объявить гражданина России Михаила Краснощенкова «персоной нон грата», — заявил Харадинай.

Краснощеков должен немедленно покинуть территорию Косово.

Отмечается, что Краснощекова задержали из-за осуществляемых им препятствований работе официальных лиц при исполнении ими своих обязанностей.

Местные СМИ сообщали, что он помогал косовским сербам возводить баррикады, в частности — использовал транспорт ООН как препятствие, чтобы не дать полиции Косово проехать в расположенный на севере муниципалитет Зубин-Поток. Это община, где преобладает сербское население.

Напомним, во вторник премьер Косово заявлял, что в регионе проводится операция по борьбе с организованной преступностью и контрабандой.