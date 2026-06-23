США закликали Росію негайно укласти мир з Україною. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214580-ssha-na-zasidanni-radbezu-oon-zaklykaly-rosiu-negayno-uklasty-myr-z-ukrayinou.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки закликали Росію негайно укласти мир з Україною.

Щомісяця російська армія втрачає щомісяця близько 40 тис. солдатів (убитими і пораненими), а економіка РФ наразі «у вкрай скрутному становищі». Україна у свою чергу швидко впроваджує інновації на фронті. Зараз час не на боці Росії, тому Москві варто піти на угоду з Києвом. Про це заступник постпреда США при ООН Ден Негря заявив на засіданні Ради безпеки ООН.

США підтримують Україну в захисті її свободи і суверенітету. Сполучені Штати підтримують українське населення, яке страждає від нападів, що завдають шкоди найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, у тому числі від ударів Росії по Києво-Печерській лаврі, — зазначив він.

Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що Київ на протязі останніх 15 місяців закликав Радбезу ООН ухвалити резолюцію про повне та безумовне припинення вогню. Він наголосив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ для досягнення справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН.

При цьому Мельник попередив, що терпіння України «не безмежне» і українська сторона з часом може переглянути свою пропозицію.

Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом, — зазначив дипломат.

Нагадаємо, 16 червня президент США Дональд Трамп після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту G7 заявив, що «Росія має піти на угоду».