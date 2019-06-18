Уильям Тейлор. Фото: Крыму.Реалии

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Ракурс

Соединенные Штаты Америки направили в Украину нового поверенного — Уильяма Тейлора.

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Ранее Тейлор уже работал в Украине и имеет серьезный дипломатический опыт. В американском посольстве уверены, что дипломат принесет в американскую команду «богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украиной и США». Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине в Facebook.

Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в построении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом, — заявил Тейлор.

Дипломат подчеркнул, что США продолжат поддерживать суверенитет Украины, Вашингтон заинтересован в процветающей, демократической и свободной Украине.

Как известно, Уильям Тейлор с 2006 по 2009 год занимал пост посла Соединенных Штатов в Украине. Кроме того, в свое время дипломат был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете. В последнее время Тейлор был исполнительным вице-президентом Института мира США.

Напомним, в конце мая в Киев прибыла Кристина Квин, которую Государственный департамент США назначил временно поверенной в делах. Она возобновит работу в качестве заместителя главы миссии.