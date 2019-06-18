Сергей Тарута, фото: KHARKIV Today

https://racurs.ua/n123284-taruta-dvajdy-nazval-boevikami-ukrainskih-voennyh-zaschischavshih-mariupol-ot-agressora-video.html

Ракурс

Лидер партии «Основа» народный депутат Сергей Тарута во время визита в Мариуполь дважды назвал боевиками украинских военных, которые защищали этот город от российской агрессии.

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Видео инцидента опубликовала в своем Фейсбуке журналист Ирина Прудкова.

Мы помним, как расшатывали ситуацию здесь в апреле, мае, июне (2014 года — ред.). Как здесь происходили 9 мая боевые действия, как ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, что сделали боевики, сделали жители Мариуполя — свободу Украины и разрушение порядка Новороссии, — заявил Тарута в речи перед жителями города.

Вскоре он снова назвал военнослужащих «боевиками».

Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков, всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу, — заявил Тарута, вспоминая операцию по освобождению захваченного города в июне 2014 года.

После повторного упоминания о боевиках из толпы послышались возмущенные возгласы.

По мнению Прудкова, Тарута в своей речи, вероятно, спутал слова «бойцы» и «боевики».

Тарута возглавлял Донецкую облгосадминистрацию с марта по октябрь 2014 года.

Напомним, Тарута на парламентских выборах этого года вошел в партийный список «Батькивщины».