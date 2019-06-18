Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сергей Тарута, фото: KHARKIV Today

Тарута дважды назвал боевиками украинских военных, защищавших Мариуполь от агрессора (ВИДЕО)

18 июн 2019, 11:14
999

Лидер партии «Основа» народный депутат Сергей Тарута во время визита в Мариуполь дважды назвал боевиками украинских военных, которые защищали этот город от российской агрессии.

Loading...

Видео инцидента опубликовала в своем Фейсбуке журналист Ирина Прудкова.

Мы помним, как расшатывали ситуацию здесь в апреле, мае, июне (2014 года — ред.). Как здесь происходили 9 мая боевые действия, как ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, что сделали боевики, сделали жители Мариуполя — свободу Украины и разрушение порядка Новороссии, — заявил Тарута в речи перед жителями города.

Вскоре он снова назвал военнослужащих «боевиками».

Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков, всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу, — заявил Тарута, вспоминая операцию по освобождению захваченного города в июне 2014 года.

После повторного упоминания о боевиках из толпы послышались возмущенные возгласы.

По мнению Прудкова, Тарута в своей речи, вероятно, спутал слова «бойцы» и «боевики».

Тарута возглавлял Донецкую облгосадминистрацию с марта по октябрь 2014 года.

Напомним, Тарута на парламентских выборах этого года вошел в партийный список «Батькивщины».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

В Киеве протестуют против застройки в Протасовом Яру (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Протасовом Яру в Киеве проходит акция протеста против застройки микрорайона многоэтажками. Утром произошла потасовка между активистами и представителями застройщиков, которые приехали сносить деревья на месте строительства высоток

Новости Украины
11:42

Зеленский выбрал фразу, с которой начнет встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, если она состоится. Он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса

Новости Украины
09:19
Новости партнеров
Загрузка...