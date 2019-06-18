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Ракурс
Сергій Тарута, фото: KHARKIV Today

Тарута двічі назвав бойовиками українських військових, які захищали Маріуполь від агресора (ВІДЕО)

18 чер 2019, 11:14
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Лідер партії «Основа» народний депутат Сергій Тарута під час візиту до Маріуполя двічі назвав бойовиками українських військових, котрі захищали це місто від російської агресії.

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Відео інциденту опублікувала у своєму Фейсбуці журналіст Ірина Прудкова.

Ми пам’ятаємо, як розхитували ситуацію тут в квітні, травні, червні (2014 року — ред.). Як тут відбувалися 9 травня бойові дії, як хлопці наші віддавали життя за свободу нашого Маріуполя, за свободу нашої України. До кінця ще не оцінено той факт, що зробили бойовики, зробили жителі Маріуполя — свободу України і руйнування порядку Новоросії, — заявив Тарута у промові перед жителями міста.

Невдовзі він знову назвав військовослужбовців «бойовиками».

Я хотів би сьогодні подякувати всім бойовикам, всіх батальйонів, Національній гвардії, військовим, які кували цю перемогу, — заявив Тарута, згадуючи операцію зі звільнення захопленого міста у червні 2014 року.

Після повторної згадки про бойовиків з натовпу почулися обурені виклики.

На думку Прудкової, Тарута у своїй промові, ймовірно, сплутав слова «бійці» та «бойовики».

Тарута очолював Донецьку облдержадміністрацію з березня по жовтень 2014 року.

Нагадаємо, Тарута на цьогорічних парламентських виборах увійшов до партійного списку «Батьківщини».

Джерело: Ракурс


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