У низці регіонів України – проблеми з електропостачанням, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217509-de-v-ukrayini-naygirsha-sytuaciya-z-elektrykou-rozpoviv-zelenskyy-video.html

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В Україні наразі найважча ситуація з електроенергією на Харківщині та Сумщині.

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомив у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Також непроста ситуація на Дніпровщині та Полтавщині. Крім того, були удари по Одесі та Одеській області, по Миколаївській області та Запоріжжю.

Всюди працюють ремонтні бригади, і все необхідне для відновлення електрики на місцях має бути — сили, обладнання. Україна забезпечила цей ресурс для ремонтів, — наголосив Зеленський.