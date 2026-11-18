Російські НПЗ все більше зазнають атак БпЛА, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n217510-obsyagy-naftopererobky-rosiyi-z-kincya-jovtnya-vpaly-na-45-cherez-ukrayinski-ataky-reuters.html

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Українські атаки БпЛА призвели до скорочення сумарних обсягів переробки нафти на російських нафтопереробних заводах на 45% з кінця жовтня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела у галузі.

За словами джерел агентства, внаслідок атак наразі порушено або зупинено роботу 15 із 35 найбільших російських нафтопереробних заводів — ще в середині минулого тижня таких підприємств було лише дев’ять.

За оцінками, внаслідок майже щоденних ударів безпілотників протягом останніх 20 днів обсяги переробки нафти на російських нафтопереробних заводах знизилися до приблизно 400 тис. тонн на добу, або близько 3 млн барелів на добу, порівняно з понад 700 тис. тонн на добу наприкінці жовтня.

Сумарна номінальна потужність російських нафтопереробних заводів, які зазнали атак з кінця жовтня, становить близько 500 тис. тонн на добу, що еквівалентно приблизно 54% загальної первинної переробної потужності країни, яка, за оцінками, становить 930 тис. тонн на добу.

До числа основних російських нафтопереробних заводів, які постраждали від атак, належать підприємства в Рязані, Ярославлі, Кірішах та Поволжі.

Джерело: Reuters