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Землетрус у Китаї забрав 13 життів, понад 130 осіб поранено. Фото: Podrobnosti.ua

Землетрус у Китаї забрав 13 життів, понад 130 осіб поранено (ФОТО, ВІДЕО)

18 чер 2019, 11:49
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Землетрус у Китаї магнітудою 5,9 стався у провінції Сичуань. Як наслідок, загинули 13 осіб, іще щонайменше 134 особи травмовано. Крім того, зруйновано будівлі та житлові будинки.

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Епіцентр землетрусу залягав на глибині 16 км. Перші поштовхи сейсмологи зафіксували у понеділок, 17 червня, о 10.55 за пекінським часом, повідомляє China Plus.

Землетрус у Китаї забрав 13 життів, понад 130 осіб поранено. Фото: chinaplus

Другу хвилю поштовхів було зафіксовано о 7.34 у вівторок, 18 червня. Епіцентр землетрусу змістився на глибину 17 км.

Землетрус у Китаї забрав 13 життів, понад 130 осіб поранено. Фото: chinaplus

Землетрус у Китаї забрав 13 життів, понад 130 осіб поранено. Фото: chinaplus

Китайські рятувальні служби відправили у постраждалі райони тисячі наметів, розкладних ліжок і ковдр для місцевих жителів. Ліквідація наслідків землетрусу триває, рятувальники оцінюють масштаби руйнувань і розбирають завали у пошуках можливих жертв.


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