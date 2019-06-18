Землетрус у Китаї забрав 13 життів, понад 130 осіб поранено. Фото: Podrobnosti.ua

https://racurs.ua/ua/n123286-zemletrus-u-kytayi-zabrav-13-jyttiv-ponad-130-osib-poraneno-foto-video.html

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Землетрус у Китаї магнітудою 5,9 стався у провінції Сичуань. Як наслідок, загинули 13 осіб, іще щонайменше 134 особи травмовано. Крім того, зруйновано будівлі та житлові будинки.

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Епіцентр землетрусу залягав на глибині 16 км. Перші поштовхи сейсмологи зафіксували у понеділок, 17 червня, о 10.55 за пекінським часом, повідомляє China Plus.

Другу хвилю поштовхів було зафіксовано о 7.34 у вівторок, 18 червня. Епіцентр землетрусу змістився на глибину 17 км.

Китайські рятувальні служби відправили у постраждалі райони тисячі наметів, розкладних ліжок і ковдр для місцевих жителів. Ліквідація наслідків землетрусу триває, рятувальники оцінюють масштаби руйнувань і розбирають завали у пошуках можливих жертв.