Головні новини 18 червня: п’ятьох кримчан відправили до колонії, а Зеленський внесе проект про кнопкодавство. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/ua/n123326-golovni-novyny-18-chervnya-p-yatoh-krymchan-vidpravyly-do-koloniyi-a-zelenskyy-vnese-proekt-pro.html

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Екс-беркутовців оголосили в розшук за перевищення влади під час розгону акції протесту в Гостинному дворі у 2013 році. Тоді було затримано 40 осіб (серед них два нардепи) та травмовані 11 українців. Під підозрою опинилися командир підрозділу міліції особливого призначення (ПМОП) «Беркут» при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України, його заступник та начальник відділу районного управління міліції Києва.

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У Херсонській області сталася смертельна ДТП. За словами жінки, двоє її неповнолітніх синів, віком 5 та 17 років, поїхали разом з 35-річним сусідом до магазину на автомобілі родини та не повернулись. Зниклих шукали близько 17 годин. Усіх трьох знайшли у зрошувальному магістральному каналі без ознак життя. Автомобіль виявили на дні каналу.

Російський Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив п’ятьох жителів окупованого Криму до ув’язнення в колонії суворого режиму. Терміни кримських татар варіюються від 12 до 17 років. Їх звинувачують у зв’язках із сімферопольською групою Хізб ут-Тахрір (забороненої в Росії міжнародної ісламської партії).

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує внести до Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність за кнопкодавство та депутатський прогул. Зеленський хоче таким чином підвищити ефективність роботи депутатів та навести порядок у парламенті. За словами президента, він сподівається, що проекти будуть внесені до ВРУ.

У Китаї землетрус магнітудою 5,9 став причиною загибелі 13 осіб і ще понад сотню відправ до лікарні. Серія поштовхів відбулась у провінції Сичуань. Понад 10 тис. будинків були пошкоджені і десятки зруйновані. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 16 км. Китайців, що залишились без житла, відправили до наметів.