За кнопкодавство у Зеленського хочуть ввести відповідальність. Фото: Канал 24

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Законопроект про кримінальну відповідальність за кнопкодавство на цьому тижні до Верховної Ради внесе президент Володимир Зеленський.

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Таким чином глава держави хоче допомогти навести порядок у парламенті та підвищити ефективність роботи депутатів. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, 18 червня передає «Цензор.НЕТ».

Ми внесемо законопроект про кримінальну відповідальність за кнопкодавство і відповідальність за депутатський прогул. Зараз ці документи редагуються і я сподіваюся, що вони будуть внесені у ВРУ, — заявив представник Зеленського.

Як відомо, у червні 2018 року в Верховній Раді вже було зареєстровано проект закону, що передбачає запровадження кримінальної відповідальності за не персональне голосування українських парламентарів.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада України підтримала законопроект № 1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії, котрий включає норми про імпічмент президента.