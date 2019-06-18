Автомобіль потонув у зрошувальному каналі. Фото: Kherson.life

https://racurs.ua/ua/n123280-na-hersonschyni-legkove-avto-vpalo-v-zroshuvalnyy-kanal-zagynuly-dity.html

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Смертельна ДТП сталася 17 червня поблизу одного з населених пунктів Чаплинського району Херсонської області.

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Вночі до поліції звернулася мешканка одного із сіл та заявила, що напередодні ввечері двоє її неповнолітніх синів, віком 5 та 17 років, разом із 35-річним сусідом поїхали на автомобілі та не повернулися додому. Жінка розповіла, що діти разом із дорослим поїхали на автомобілі родини «Москвич 412» у сільський магазин. Про це 18 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Після закупок у магазині вони сіли авто та поїхали у невідомому напрямку. Додому так і не повернулися. Рідні почали пошуки, але дітей знайти не вдалося. Після дзвінка до поліції на пошуки кинули десятки правоохоронців та рятувальників. Ще десятки місцевих мешканців теж допомагали в пошуках, які тривали 17 годин.

Згодом поліцейські помітили на ґрунті сліди від колес легкового автомобіля, що вели у зрошувальний магістральний канал. Машину без пасажирів та водія виявили на дні каналу. Тіла дорослого та двох дітей згодом знайшли у воді без ознак життя.

Нагадаємо, 17 червня на трасі Київ-Одеса у Великомихайлівському районі Одеської області сталася смертельна автопригода. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів троє осіб загинули. Ще четверо осіб потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.