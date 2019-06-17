Моторошна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинули троє. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n123260-motoroshna-dtp-na-trasi-kyyiv-odesa-zagynuly-troie-foto.html

Ракурс

У моторошній аварії в Одеській області загинули троє осіб. Страшна трагедія відбулась вночі на трасі Київ-Одеса у Великомихайлівському районі.

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Встановлено, що біля села Воробіївка водій за кермом Lexus, який рухався у напрямку Одеси, втратив керування автомобілем та зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Автівку, яка була припаркована на узбіччі, відкинуло від удару на сусідній легкових. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

Внаслідок трагічного інциденту водій та двоє пасажирів ВАЗу загинули. Вони отримали важкі травмі і померли по дорозі до лікарні. Ще одного пасажира ВАЗу, водія іномарки та його двох пасажирів госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці працюють співробітники правоохоронних органів. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Обставини трагедії продовжують встановлювати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні у Венесуелі розбився автобус. Внаслідок аварії загинули 16 осіб. Трагедія сталася через те, що у транспортного засобу вибухнула гума.