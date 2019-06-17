Жуткое ДТП на трассе Киев-Одесса: погибли трое. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n123260-jutkoe-dtp-na-trasse-kiev-odessa-pogibli-troe-foto.html

Ракурс

В жуткой аварии в Одесской области погибли три человека. Страшная трагедия произошла ночью на трассе Киев-Одесса в Великомихайловском районе.

Loading...

Установлено, что возле села Воробьевка водитель за рулем Lexus, который двигался в направлении Одессы, потерял управление автомобилем и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Автомобиль, который был припаркован на обочине, отбросило от удара на соседнюю легковушку. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

В результате трагического инцидента водитель и двое пассажиров ВАЗа погибли. Они получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу. Еще один пассажир ВАЗа, водитель иномарки и его двух пассажиров госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о внесении сведений дела в Единый реестр досудебных расследований.

Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Венесуэле разбился автобус. В результате аварии погибли 16 человек. Трагедия произошла из-за того, что у транспортного средства взорвалась резина.