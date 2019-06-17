Жертвами ДТП в Венесуэле стали 16 человек. Фото: El Nacional

https://racurs.ua/n123250-jertvami-dtp-v-venesuele-stali-16-chelovek-foto.html

Ракурс

В Венесуэле в результате аварии рейсового автобуса погибли по меньшей мере 16 человек. Десятки человек получили ранения.

Loading...

В автобусе находились 49 человек. Точное количество раненых пока неизвестно. Их доставляют в больницу Вилья-дель-Росарио для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает местное издание El Nacional.

Установлено, что в автокатастрофу попал автобус, который следовал из Сан-Кристобаля в Маракайбо. Во время движения у транспортного средства взорвалась резина. После этого автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Смертельное ДТП произошло возле моста.

Ранее в Каире (Египет) произошло столкновение двух микроавтобусов. Авария унесла жизни 14 человек.

Тем временем в Турции автобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем. В инциденте четыре человека погибли и еще 49 получили ранения. Три человека погибли на месте аварии, а одного не смогли спасти врачи больницы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве на днях произошла смертельная авария, которая унесла жизни четырех человек. Еще два человека находятся в больнице с тяжелыми травмами.