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Ракурс
Жертвами ДТП в Венесуэле стали 16 человек. Фото: El Nacional

Жертвами ДТП в Венесуэле стали 16 человек (ФОТО)

17 июн 2019, 08:11
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В Венесуэле в результате аварии рейсового автобуса погибли по меньшей мере 16 человек. Десятки человек получили ранения.

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В автобусе находились 49 человек. Точное количество раненых пока неизвестно. Их доставляют в больницу Вилья-дель-Росарио для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает местное издание El Nacional.

Установлено, что в автокатастрофу попал автобус, который следовал из Сан-Кристобаля в Маракайбо. Во время движения у транспортного средства взорвалась резина. После этого автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Смертельное ДТП произошло возле моста.

ДТП в Венесуэле: погибли 16 человек. Фото: twitter.com/Merida171

Ранее в Каире (Египет) произошло столкновение двух микроавтобусов. Авария унесла жизни 14 человек.

Тем временем в Турции автобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем. В инциденте четыре человека погибли и еще 49 получили ранения. Три человека погибли на месте аварии, а одного не смогли спасти врачи больницы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве на днях произошла смертельная авария, которая унесла жизни четырех человек. Еще два человека находятся в больнице с тяжелыми травмами.


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