Жертвами ДТП у Венесуелі стали 16 осіб (ФОТО)

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Ракурс

У Венесуелі в результаті аварії рейсового автобуса загинули щонайменше 16 осіб. Десятки осіб отримали поранення.

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В автобусі перебували 49 осіб. Точна кількість поранених поки невідома. Їх доставляють в лікарню Вілья-дель-Росаріо для надання медичної допомоги. Про це повідомляє місцеве видання El Nacional.

Встановлено, що в автокатастрофу потрапив автобус, який прямував з Сан-Крістобаля в Маракайбо. Під час руху у транспортного засобу вибухнула гума. Після цього автомобіль з’їхав з дороги і перекинувся.

Смертельна ДТП сталася біля мосту.

Раніше в Каїрі (Єгипет) сталося зіткнення двох мікроавтобусів. Аварія забрала життя 14 осіб.

Тим часом в Туреччині автобус з туристами зіткнувся з легковим автомобілем. В інциденті четверо осіб загинули і ще 49 отримали поранення. Троє осіб загинули на місці аварії, а одного не змогли врятувати лікарі лікарні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві на днях відбулася смертельна аварія, яка забрала життя чотирьох осіб. Ще двоє осіб перебувають в лікарні з важкими травмами.