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Гройсман: За Порошенка мої розмови закінчувалися нічим. Фото: Delo

Гройсман: За Порошенка мої розмови закінчувалися нічим (ВІДЕО)

17 чер 2019, 00:09
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На систему екс-президента Петра Порошенка поскаржився прем'єр міністр України Володимир Гройсман.

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За словами прем'єра, за Порошенка навколо нього була ворожа система і у попереднього президента не було волі розчистити правоохоронну систему. По це він заявив під час інтерв’ю «Фактам тижня» на ICTV.

Гройсман стверджує, що сподівається на новообраного президента України Володимира Зеленського. Гройсман заявив, що за колишнього президента Служба безпеки України, митники та прокуратура взяли в оборот цю історію і прем'єр не міг пробитися.

За словами Гройсмана, він не мав жодних важелів, але зараз сподівається, що з Зеленським до правоохоронних органів прийдуть нормальні люди, які будуть працювати над створенням нормальних умов для економіки.

Також прем'єр заявив, що хоче підвищити мінімальну зарплату до 300 дол., а єдиною перешкодою на цьому шляху за свого прем'єрства назвав систему екс-президента.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Гройсман вирішив піти на парламентські вибори та вже представив свою партію.

Джерело: Ракурс


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