З’їзд партії Гройсмана. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n122901-groysman-predstavyv-lideriv-svoieyi-partiyi-ukrayinska-strategiya.html

Ракурс

На з’їзді політичної партії «Українська стратегія» прем'єр-міністр Володимир Гройсман представив першу десятку політиків, з якими піде на позачергові парламентські вибори.

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Лідерами партії Гройсмана стали міністр освіти Лілія Гриневич, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, міністр культури Євген Нищук та міністр юстиції Павло Петренко.

У першу десятку «Української стратегії» увійшли колишній заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка Сергій Марченко, представники парламентської фракції від «Народного фронту» Андрій Тетерук та Віктор Єленський, а також секретар міської ради Вінниці Павло Яблонський.

Стало відомо, що за освітній напрямок в політичній силі відповідатиме Гриневич, Дапарова буде куратором гуманітарного блоку, Тетерук опікуватиметься питаннями оборони, а Єленський відповідатиме за духовність і питання релігії.

Під час представлення лідерів «Української стратегії» Гройсман відзначив, що відтепер не буде «гравцем чужої збірної, у якій втрачав багато часу на те, щоб долати перешкоди».

Нагадаємо, 7 червня у Києві розпочався з’їзд партії прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана «Українська стратегія». Раніше Гройсман заявив, що планує піти з команди Петра Порошенка та боротиметься за крісла у Верховній Раді самостійно.