Съезд партии Гройсмана. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n122901-groysman-predstavil-liderov-svoey-partii-ukrainskaya-strategiya.html

Ракурс

На съезде политической партии «Украинская стратегия» премьер-министр Владимир Гройсман представил первую десятку политиков, с которыми пойдет на внеочередные парламентские выборы.

Loading...

Лидерами партии Гройсмана стали министр образования Лилия Гриневич, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета министров Александр Саенко, министр культуры Евгений Нищук и министр юстиции Павел Петренко.

В первую десятку «Украинской стратегии» вошли бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Сергей Марченко, представители парламентской фракции от «Народного фронта» Андрей Тетерук и Виктор Еленский, а также секретарь городского совета Винницы Павел Яблонский.

Стало известно, что за образовательное направление в политической силе будет соответствовать Гриневич, Дапарова будет куратором гуманитарного блока, Тетерев будет заниматься вопросами обороны, а Еленский будет отвечать за духовность и вопросы религии.

Во время представления лидеров «Украинской стратегии» Гройсман отметил, что отныне не будет «игроком чужой сборной, в которой терял много времени на то, чтобы преодолевать препятствия».

Напомним, 7 июня в Киеве начался съезд партии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «Украинская стратегия». Ранее Гройсман заявил, что планирует уйти из команды Петра Порошенко и будет бороться за кресла в Верховной Раде самостоятельно.