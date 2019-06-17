Гройсман: При Порошенко мои разговоры заканчивались ничем. Фото: Delo

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Ракурс

На систему экс-президента Петра Порошенко пожаловался премьер министр Украины Владимир Гройсман.

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По словам премьера, при Порошенко вокруг него была враждебна система и у предыдущего президента не было воли расчистить правоохранительные органы. Об этом он заявил во время интервью «ФАКТАМ недели» на ICTV.

Гройсман утверждает, что надеется на новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Гройсман заявил, что при бывшем президенте Служба безопасности Украины, таможенники и прокуратура взяли в оборот эту историю и премьер не мог пробиться.

По словам Гройсмана, он не имел никаких рычагов, но сейчас надеется, что с Зеленским в правоохранительные органы придут нормальные люди, которые будут работать над созданием нормальных условий для экономики.

Также премьер заявил, что хочет повысить минимальную зарплату до 300 долл., а единственным препятствием на этом пути во время своего премьерства назвал систему экс-президента.

Как ранее сообщал «Ракурс», Гройсман решил пойти на парламентские выборы и уже представил свою партию.