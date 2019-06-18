Автомобиль утонул в оросительном канале. Фото: Kherson.life

https://racurs.ua/n123280-na-hersonschine-legkovoe-avto-upalo-v-orositelnyy-kanal-pogibli-deti.html

Ракурс

Смертельное ДТП произошло 17 июня вблизи одного из населенных пунктов Чаплинского района Херсонской области.

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Ночью в полицию обратилась жительница одного из сел и заявила, что накануне вечером два ее несовершеннолетних ребенка в возрасте 5 и 17 лет, вместе с 35-летним соседом поехали на автомобиле и не вернулись домой. Женщина рассказала, что дети вместе со взрослым поехали на автомобиле семьи «Москвич 412» в сельский магазин. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

После закупок в магазине они сели авто и поехали в неизвестном направлении. Домой так и не вернулись. Родные начали поиски, но детей найти не удалось. После звонка в полицию на поиски бросили десятки правоохранителей и спасателей. Еще десятки местных жителей тоже помогали в поисках, которые длились 17 часов.

Впоследствии полицейские увидели на почве следы от колес легкового автомобиля, которые вели в оросительный магистральный канал. Машину без пассажиров и водителя обнаружили на дне канала. Тела взрослого и двух детей позже нашли в воде без признаков жизни.

Напомним, 17 июня на трассе Киев-Одесса в Великомихайловском районе Одесской области произошла смертельная авария. В результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли. Еще четыре человека попали в больницу с травмами различной степени тяжести.