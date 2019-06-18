Авиастроение в Украине: Аваков закупит для Нацгвардии и ГСЧС самолеты АН-178, фото — Википедия

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Ракурс

Государственное предприятие «Антонов», входящее в состав ГК «Укроборонпром», осенью 2019 года подпишет контракт с Министерством внутренних дел на изготовление 13 самолетов Ан-178. МВД закупит украинскую технику для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

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Об этом на авиашоу во французском Ле Бурже заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Президент ГП «Антонов» Александр Донец сообщил, что сейчас предприятие проводит работы по завершению проектирования и сертификации Ан-178. Самолет будет оснащен украинским, американским и европейским оборудованием. По его расчетам, первый самолет может быть изготовлен через два-три года.

Гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин заявил, что производство самолетов для внутреннего потребителя — ключевое условие возобновления в Украине его серийного производства. По его словам, именно внутренний спрос будет способствовать заинтересованности международных партнеров, готовых инвестировать в украинское авиастроение.

Наличие самолетов у национальных эксплуатантов (ВСУ, МВД, ГСЧС) является пропуском на международный рынок. После успешной реализации контракта с МВД позиции Украины на внешнем рынке станут более весомыми, — прокомментировал решение МВД Букин.

Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный турбореактивный самолет, разработанный на базе пассажирского Ан-158. Первый полет самолет совершил 7 мая 2015 года.

Ан-178 придет на замену военно-транспортных самолетов предыдущего поколения Ан-12, Ан-26 и Ан-32. Новая машина оборудована аналогичной, как и в семье Ан-148, авионикой и двигателями Д-436−148ФМ. Это средний транспортный самолет грузоподъемностью 15−18 тонн (два стандартных морских контейнера). Его скорость составляет 825 км/ч, высота полета — 12 км, дальность полета — 5,5 тыс. км. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе с грунтовым покрытием. По приблизительным оценкам специалистов, стоимость самолета, в зависимости от модификации, составит от 25 до 40 млн долл.

Напомним, осенью 2018 года МВД объявило о том, что госпредприятие «Украинский авиационно-транспортное предприятие «Хорив-Авиа» Министерства внутренних дел закупит у французской компании 55 вертолетов. Из них 21 вертолет уже был в использовании.