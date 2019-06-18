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Ракурс
Дональд Трамп анонсировал начало массовой депортации мигрантов со следующей недели

Трамп анонсировал депортацию миллионов нелегальных мигрантов

18 июн 2019, 09:41
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Президент США Дональд Трамп анонсировал начало депортации «миллионов нелегальных иностранцев, незаконно проникших в Соединенные Штаты».

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Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Твиттер.

По его словам, иммиграционная служба США начнет процесс депортации нелегальных мигрантов на следующей неделе.

Трамп пообещал, что беженцы будут высланы так же быстро, как они и появились на территории Соединенных Штатов.

Также президент США отметил усилия Мексики в противостоянии попыткам мигрантов добраться до южной границы США через территорию этой страны, и Гватемалы, готовящейся подписать соглашение, согласно которому будет признана безопасной третьей страной для приема беженцев.

В то же время Трамп вспомнил своих политических оппонентов из Демократической партии США.

Единственные, кто ничего не делает, это демократы в Конгрессе, — подчеркнул президент США.

Напомним, недавно в честь Трампа назвали населенный пункт, расположенный на Голанских высотах в Израиле. Поселение получило название Рамат Трамп («Высоты Трампа»). Трамп — один из первых мировых лидеров, кто признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Источник: Ракурс


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