Дональд Трамп анонсував початок масової депортації мігрантів з наступного тижня

https://racurs.ua/ua/n123278-tramp-anonsuvav-deportaciu-milyoniv-nelegalnyh-migrantiv.html

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Президент США Дональд Трамп анонсував початок депортації «мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли в Сполучені Штати».

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Про це він заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

За його словами, імміграційна служба США розпочне процес депортації нелегальних мігрантів вже наступного тижня.

Трамп пообіцяв, що біженці будуть вислані так само швидко, як вони і з’явилися на території Сполучених Штатів.

Також президент США відзначив зусилля Мексики у протистоянні спробам мігрантів дістатися південного кордону США через територію цієї країни, та Гватемали, котра готується підписати угоду, згідно з якою буде визнана безпечною третьою країною для прийому біженців.

Водночас Трамп згадав і своїх політичних опонентів з Демократичної партії США.

Єдині, хто нічого не робить, це демократи в Конгресі, — наголосив президент США.

Нагадаємо, нещодавно на честь Трампа назвали населений пункт, розташований на Голанських висотах в Ізраїлі. Поселення отримало назву Рамат Трамп («Висоти Трампа»). Трамп — один із перших світових лідерів, хто визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.