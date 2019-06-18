Авіабудування в Україні: Аваков закупить для Нацгвардії та ДСНС літаки АН-178, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n123279-avakov-zakupyt-dlya-nacgvardiyi-ta-dsns-litaky-an-178.html

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Державне підприємство «Антонов», що входить до складу ДК «Укроборонпром», восени 2019 року підпише контракт з Міністерством внутрішніх справ на виготовлення 13 літаків Ан-178. МВС закупить українську техніку для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

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Про це на авіашоу у французькому Ле Бурже заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Президент ДП «Антонов» Олександр Донець повідомив, що наразі підприємство проводить роботи із завершення проектування та сертифікації Ан-178. Літак буде оснащений українським, американським та європейським обладнанням. За його розрахунками, перший літак може бути виготовлено за два-три роки.

Гендиректор «Укроборонпрому» Павло Букін заявив, що виробництво літаків для внутрішнього споживача — ключова умова відновлення в Україні його серійного виробництва. За його словами, саме внутрішній попит сприятиме зацікавленню міжнародних партнерів, готових інвестувати в українське авіабудування.

Наявність літаків у національних експлуатантів (ЗСУ, МВС, ДСНСУ) є перепусткою на міжнародний ринок. Після успішної реалізації контракту з МВС позиції України на зовнішньому ринку стануть вагомішими, — прокоментував рішення МВС Букін.

Ан-178 — український близькомагістральний транспортний турбореактивний літак, розроблений на базі пасажирського Ан-158. Перший політ літак здійснив 7 травня 2015 року.

Ан-178 має прийти на заміну військово-транспортних літаків попереднього покоління Ан-12, Ан-26 та Ан-32. Нова машина обладнана аналогічною, як і в сім’ї Ан-148, авіонікою та двигунами Д-436−148ФМ. Це середній транспортний літак вантажопідйомністю 15−18 тонн (два стандартних морських контейнери). Його швидкість становить 825 км/год, висота польоту — 12 км, дальність польоту — 5,5 тис. км. Літак може сідати і злітати з будь-яких аеродромів, у тому числі з ґрунтовим покриттям. За приблизними оцінками фахівців, вартість літака, залежно від модифікації, складатиме від 25 до 40 млн дол.

Нагадаємо, восени 2018 року МВС оголосило про те, що держпідприємство «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-Авіа» Міністерства внутрішніх справ закупить у французької компанії 55 вертольотів. З них 21 гелікоптер вже був у використанні.