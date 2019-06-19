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Ракурс
В Сенате США на слушаниях обсудили ситуацию на Донбассе и отношения между Россией и Украиной. Фото: ФАН

В Сенате США обсудили ситуацию на Донбассе и отношения между Россией и Украиной (ВИДЕО)

19 июн 2019, 10:06
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На слушаниях Сената, посвященных Донбассу и Украине, обсудили ряд важных вопросов. Заседание было приручено пятилетней годовщине Революции Достоинства. Памятную дату использовали, чтобы подытожить прогресс Украины и рассмотреть враждебные действия РФ.

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Присутствующих в Сенате интересовала мотивация России в конфликте на востоке Украины и нужно ли Украине вступать в Североатлантический альянс. Среди важных вопросов также была следующая встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, обсуждалось, как Трамп должен вести переговоры с агрессором.

По мнению докладчиков, США и Европа должны усилить санкции против России из-за агрессии на востоке Украины. Спикеры в Сенате сошлись во мнении, что Россия последние 18 месяцев не выказывала заинтересованности в мире и создала один из худших гуманитарных кризисов в Европе, после войн на Балканах в 1990-х.

В Сенате также обратили внимание на провокационные действия России в виде выдачи своих паспортов на территории Украины. По мнению американцев, подобные действия становятся серьезным препятствием в Минских договоренностях.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время слушаний спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что судьба Украины на ближайшие пять лет будет определяться в ближайшие три месяца.

Источник: Ракурс


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