Під час змагань танкових екіпажів на Донеччині, фото: прес-служба ООС

https://racurs.ua/ua/n123337-zmagannya-na-kraschyy-tankovyy-ekipaj-vidbulysya-v-doneckiy-oblasti-foto-video.html

Ракурс

На одному з полігонів у Донецькій області відбулися двоетапні змагання на кращий танковий екіпаж.

Loading...

Умови змагань були максимально наближені до бойових. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Учасники змагань долали смуги перешкод, які включали в себе виконання практичних вправ з вогневої, тактичної, інженерної підготовки, вправ РХБЗ (радіо-хімічного та біологічного захисту). Учасники змагалися і у стрільбі зі стрілецької зброї, завантаженні боєприпасів, евакуації поранених, наданні домедичної допомоги та бігові з перешкодами

Зазначається, що всі учасники змагань з поставленими завданнями впоралися й вклалися у відведений часовий норматив.

У змаганнях брали участь екіпажі окремих бригад морської піхоти, 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила, 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та 57-ї мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Перше місце серед п’яти команд посів екіпаж танку окремої бригади морської піхоти, що зараз виконує завдання в районі проведення ООС.

Нагадаємо, торік українські військовослужбовці на модернізованих танках Т-84 взяли участь у змаганнях Strong Europe Tank Challenge («Танковий виклик сильної Європи»), які відбувалися на полігоні неподалік німецького міста Графенвір. У змаганнях взяли участь танкісти з восьми країн. Українська команда посіла останнє місце, зокрема, через проблеми з технікою.