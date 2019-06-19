Можливе вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади: в ДБР підтвердили п'яту справу проти Порошенка. Фото: Главред

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Ракурс

Можливе вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, екс-президентом Петром Порошенком розслідує Державне бюро розслідувань (ДБР).

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Кримінальне провадження відкрили в зв’язку з призначенням парламентом прем'єр-міністра за відсутності коаліції. Ця справа стало вже п’ятою проти Порошенка. Інформацію підтвердила представник ДБР Анжеліка Іванова, передає «РБК-Україна».

Справу відкрито за заявою заступника голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрія Портнова, який раніше також подавав дві заяви про можливе скоєння Порошенком економічних злочинів та зловживаннях при введенні воєнного стану.

Зазначимо, що Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження щодо посадових осіб Фонду державного майна України та ПАТ «Центренерго», які нібито координували Порошенко і нардеп Ігор Кононенко.

Порошенко, в свою чергу, заявляв про політичне переслідування.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Конституційний суд України визнав неконституційним указ Порошенка про створення Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).