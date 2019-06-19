Новини Харкова: міськрада вирішила повернути проспекту Григоренка ім’я радянського маршала Жукова

Депутати міськради Харкова підтримали рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, фото: izi.TRAVEL

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Міськрада Харкова вирішила повернути проспекту Григоренка ім’я радянського маршала Жукова.

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За відповідне рішення проголосували 60 із 75 присутніх на засіданні депутатів, ще 12 були проти. Про це повідомляє «Укрінформ».

На засіданні міськради виступили мер Харкова Геннадій Кернес та народний депутат, один із лідерів «Опозиційного блоку» Євген Мураєв. Вони заявили, що невдовзі в місті відновлять бюст Жукова, нещодавно повалений активістами.

Депутати, котрі виступали проти повернення проспектові імені радянського маршала, наголошували, що таке рішення порушує законодавство, а також суперечить приписам уряду та Українського інституту національної пам’яті. Також наголошувалося, що Жуков під час Другої світової війни та після неї вчинював злочини проти народу України. Однак, пропозицію зняти це питання з розгляду міськрада не підтримала.

В Українському інституті національної пам’яті вже заявили, що вимагають від Кернеса не підписувати це рішення. У відомстві наголошують, що присвоєння імені Жукова будь-якому об'єкту топоніміки Харкова або будь-якого іншого населеного пункту суперечить законодавству.

Петро Григоренко — радянський генерал-майор та правозахисник. У 1964 році за правозахисну діяльність був розжалуваний у рядові і позбавлений усіх державних відзнак. Був заарештований, перебував у радянських в’язницях та психлікарнях. У 1977 році емігрував до США. Помер у 1987 році в Нью-Йорку.

Георгій Жуков — радянський полководець і державний діяч. Вважається причетним до численних злочинів, таких як розстріли військовослужбовців, грабунки окупованих територій та випробування ядерної зброї на людях. Також брав участь у придушенні повстання в Угорщині в 1956 році.

Нагадаємо, пам’ятник Жукову в Харкові повалили 2 червня.