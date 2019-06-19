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У Верховному суді скасували попередні рішення про тарифи утримання будинку та прибудинкової території. Фото: Угол обзора

У Верховному суді скасували попередні рішення про тарифи на утримання будинку та прибудинкової території

19 чер 2019, 13:03
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У Верховному суді України скасували попереднє рішення Окружного адмінсуду Києва (від 6 липня 2018 року) та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду (від 20 грудня 2018 року у справі № 826/8441/17) про тарифи на утримання будинку та прибудинкової території.

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Всеукраїнська громадська організація «Спілка власників житла України» подала відповідний позов до Київської міської державної адміністрації (КМДА). Постанова Верховного суду оскарженню не підлягає. Про це повідомляється на сайті КМДА.

Відповідно до закону України «Про житлово-комунальні послуги», рішення про вартість послуг та вибір управляючої компанії приймають на голосуванні співвласників на будинкових зборах. Згідно з цим законом, органи місцевого самоврядування не можуть встановлювати тарифи, а саме поняття «тариф» з червня минулого року не застосовується.

Вартість послуг базується на фактичних витратах підприємства та включає в себе заробітну плату персоналу, затрати на протиаварійні роботи, електроенергію тощо. Усі перерахунки за послугу відбуваються унаслідок ненадання або надання не в повній мірі відповідних послуг.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ціна на газ у червні для українців буде нижче на 7,3%.

Джерело: Ракурс


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