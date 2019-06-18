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Ракурс
Решение КСУ не остановит парламентские выборы — Слипачук. Фото: informator

Решение КСУ не остановит парламентские выборы — Слипачук

18 июн 2019, 19:31
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Досрочные парламентские выборы не могут быть отменены решением Конституционного суда Украины. Правовое учреждение может повлиять только на признание конституционности указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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Однако, если КСУ признает решение неконституционным, это будет означать, что указа президента о досрочных выборах нет, а значит Центризбирком (ЦИК) не имеет законных оснований для расходования государственных средств на избирательный процесс. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в своем интервью «ВВС Украина».

Как будет действовать Центризбирком в таком случае пока неизвестно. Слипачук заявила, что при таком решении суда возникнет много вопросов и ответить на них можно будет только имея документ от КСУ.

По словам Слипачук, после обнародования решения ЦИК все проверит и будет действовать по закону. Однако, возникает еще один вопрос: выделят ли парламент и правительство новую сумму денег на другие выборы.

Отметим, что во время подготовки к досрочным выборам ЦИК использует те средства, которые были заложены для запланированных выборов (должны были пройти осенью).

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне Центризбирком зарегистрировал первый партийный список.

Источник: Ракурс


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Решение КСУ не остановит парламентские выборы — Слипачук

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