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Решение КСУ не остановит парламентские выборы — Слипачук. Фото: informator
Решение КСУ не остановит парламентские выборы — Слипачукhttps://racurs.ua/n123320-reshenie-ksu-ne-ostanovit-parlamentskie-vybory-slipachuk.htmlРакурс
Досрочные парламентские выборы не могут быть отменены решением Конституционного суда Украины. Правовое учреждение может повлиять только на признание конституционности указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
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Однако, если КСУ признает решение неконституционным, это будет означать, что указа президента о досрочных выборах нет, а значит Центризбирком (ЦИК) не имеет законных оснований для расходования государственных средств на избирательный процесс. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в своем интервью «ВВС Украина».
Как будет действовать Центризбирком в таком случае пока неизвестно. Слипачук заявила, что при таком решении суда возникнет много вопросов и ответить на них можно будет только имея документ от КСУ.
По словам Слипачук, после обнародования решения ЦИК все проверит и будет действовать по закону. Однако, возникает еще один вопрос: выделят ли парламент и правительство новую сумму денег на другие выборы.
Отметим, что во время подготовки к досрочным выборам ЦИК использует те средства, которые были заложены для запланированных выборов (должны были пройти осенью).
Как ранее сообщал «Ракурс», накануне Центризбирком зарегистрировал первый партийный список.
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