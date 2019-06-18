Рішення КСУ не зупинить парламентські вибори – Сліпачук. Фото: informator

https://racurs.ua/ua/n123320-rishennya-ksu-ne-zupynyt-parlamentski-vybory-slipachuk.html

Ракурс

Дострокові парламентські вибори не можуть бути відмінені рішенням Конституційного суду України. Правова установа може вплинути лише на визнання конституційності указу новообраного президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

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Однак, якщо КСУ визнає рішення неконституційним, це буде означати, що указу президента про дострокові вибори немає, а значить Центрвиборчком (ЦВК) не має законних підстав для витрачання державних коштів на виборчий процес. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук у своєму інтерв’ю «ВВС Україна».

Як буде діяти Центрвиборчком у такому разі поки невідомо. Сліпачук заявила, що при такому рішенні суду виникне багато питань і відповісти на них можна буде лише маючи документ від КСУ.

За словами Сліпачук, після оприлюднення рішення ЦВК усе перевірить і буде діяти згідно закону. Однак, постає ще одне питання: чи виділить парламент і уряд нову суму грошей на інші вибори.

Зазначимо, що під час підготовки до дострокових виборів ЦВК використовує ті кошти, які були закладені для запланованих виборів, що мали пройти восени.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні Центрвиборчком зареєстрував перший партійний список.