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Ракурс
Євросоюз виділив Україні 29,5 млн євро допомоги для митної и податкової реформ. Фото: NewsOne

Євросоюз виділив Україні 29,5 млн євро допомоги для митної и податкової реформ

18 чер 2019, 18:58
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Європейський Союз виділив 29,5 млн євро Україні на реформування податкової та митної систем. Фінансування відбувається в рамках програми підтримки управління державними фінансами.

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Ключові експерти протягом чотирьох років будуть працювати над реформами. Для роботи будуть залучені українські та європейські фахівці, а постійний офіс програми буде у Києві. Частина експертів однак буде перебувати у Вільнюсі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

IT-фонд займає 17 млн євро загального бюджету. Робота над програмою розпочалася ще 7−8 місяців тому. Тоді почали відбір експертів та обговорення деталей програми.

На першому етапі планують реалізувати низку важливих проектів, таких як оптимізація бізнес-процесів з адміністрування податків (податок на прибуток та податок на додану вартість).

Очікується, що компоненти програми мають завершитися в 2022 році. Саму ж програму під назвою EU4PFM впроваджують в рамках Європейського інструменту сусідства, обсяг якого становить 55 млн євро.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Німеччина виділила Україні 82 млн євро фінансової та технічної допомоги на впровадження реформ.


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Євросоюз виділив Україні 29,5 млн євро допомоги для митної и податкової реформ

Євросоюз виділив Україні 29,6 млн євро на довгострокову систему реформ податкової та митної систем. Протягом чотирьох років ключові експерти будуть працювати над реформами з постійним офісом у Києві

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18:58
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