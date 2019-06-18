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Ракурс
Евросоюз выделил Украине 29,5 млн евро помощи для таможенной и налоговой реформ. Фото: NewsOne

Евросоюз выделил Украине 29,5 млн евро помощи для таможенной и налоговой реформ

18 июн 2019, 18:58
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Европейский Союз выделил 29,5 млн евро Украине на реформирование налоговой и таможенной систем. Финансирование происходит в рамках программы поддержки управления государственными финансами.

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Ключевые эксперты в течение четырех лет будут работать над реформами. Для работы будут привлечены украинские и европейские специалисты, а постоянный офис программы будет в Киеве. Часть экспертов однако будут находиться в Вильнюсе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

IT-фонд занимает 17 млн ​​евро общего бюджета. Работа над программой началась еще 7−8 месяцев назад. Тогда начали отбор экспертов и обсуждения деталей программы.

На первом этапе планируется реализовать ряд важных проектов, таких как оптимизация бизнес-процессов по администрированию налогов (налог на прибыль и налог на добавленную стоимость).

Ожидается, что компоненты программы должны завершиться в 2022 году. Саму же программу под названием EU4PFM внедряют в рамках Европейского инструмента соседства, объем которого составляет 55 млн евро.

Как ранее сообщал «Ракурс», Германия выделила Украине 82 млн евро финансовой и технической помощи для внедрения реформ.


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