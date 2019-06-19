Нардеп Дмитрий Тымчук найден застреленным в Киеве. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n123342-nardep-dmitriy-tymchuk-nayden-zastrelennym-v-kieve.html

Ракурс

Дмитрий Тымчук, нардеп от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), найден застреленным сегодня в Киеве.

Loading...

Смерть Тымчука наступила в результате огнестрельного ранения в голову, сообщил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, комментируя ситуацию «РБК-Украина».

Предварительная версия следствия — Тымчук застрелился по неосторожности во время чистки наградного пистолета.

Информацию о несчастном случае с Тымчуком, произошедшем по улице Петрова, 10а в Киеве, правоохранители получили около 12.00 сегодняшнего дня.

Тымчук входил во фракцию «Народного фронта» в Верховной Раде, а также координировал группу «Информационное сопротивление», которая вела борьбу с российской пропагандой.