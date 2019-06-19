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Ракурс
Новости YouTube: компания готовится перенести детский контент на отдельную платформу

YouTube готовится перенести детский контент на отдельную платформу — The Wall Street Journal

19 июн 2019, 22:21
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Руководство видеохостинга YouTube (Ютуб), принадлежащая корпорации Google (Гугл), рассматривает возможность выделения всего ориентированного на детей контента в отдельный продукт для того, чтобы защитить их от видео плохого содержания.

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Об этом сообщает 19 июня The Wall Street Journal. По данным источников издания, предлагаемая новая платформа будет руководствоваться приложением YouTube Kids.

Данное предложение оценивается как очень рискованное, потому что детская аудитория входит в состав активных пользователей видеохостинга и приносит Google миллионы долларов за рекламу.

Мы рассматриваем множество идей для улучшения YouTube, некоторые идеи такими и остаются, — заявили в пресс-службе YouTube.

Среди других предложений, выдвинутых сотрудниками YouTube, есть также идея отключить для детей сервис автоматического воспроизведения нового видео после завершения предыдущего. Этот сервис привел к увеличению пользователей видеохостинга, но одновременно навлек на его руководство критику за то, что несовершеннолетние и их родители, выбирая безвреден контент, неизбежно переходят к опасным и вредным роликам.

YouTube в 2017 году ограничил контент, способствующий распространению ненависти. Тогда была введена система, благодаря которой подобные ролики реже попадали во вкладку «Рекомендации», на них была отключена возможность комментирования и функция «Поделиться». По оценке специалистов YouTube, принятые тогда меры значительно (на 80%) снизили количество просмотров таких видеороликов.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США женщина издевалась над усыновленными детьми и заставляла их сниматься в роликах для популярного YouTube-канала.


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