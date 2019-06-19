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Ракурс
Новини YouTube: компанія готується перенести дитячий контент на окрему платформу

YouTube готується перенести дитячий контент на окрему платформу — The Wall Street Journal

19 чер 2019, 22:21
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Керівництво відеохостингу YouTube (Ютуб), що належить корпорації Google (Гугл), розглядає можливість виділення всього орієнтованого на дітей контенту в окремий продукт для того, щоб захистити їх від відео поганого змісту.

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Про це повідомляє 19 червня The Wall Street Journal. За даними джерел видання, пропонована нова платформа буде керуватися додатком YouTube Kids.

Дана пропозиція оцінюється як дуже ризикована, тому що дитяча аудиторія входить до складу найактивніших користувачів відеохостингу і приносить Google мільйони доларів за рекламу.

Ми розглядаємо безліч ідей для поліпшення YouTube, деякі ідеї такими і залишаються, — заявили виданню в прес-службі YouTube.

Серед інших пропозицій, висунутих співробітниками YouTube, є також ідея відключити для дітей сервіс автоматичного відтворення нового відео після завершення попереднього. Цей сервіс призвів до збільшення користувачів відеохостингу, але одночасно накликав на його керівництво критику за те, що неповнолітні і їх батьки, вибираючи нешкідливий контент, неминуче переходять до небезпечних і шкідливих роликам.

YouTube у 2017 році обмежив контент, що сприяє поширенню ненависті. Тоді була введена система, завдяки якій подібні ролики рідше потрапляли у вкладку «Рекомендації», на них була відключена можливість коментування та функція «Поділитися». За оцінкою фахівців YouTube, ухвалені тоді заходи значно (на 80%) знизили кількість переглядів таких відеороликів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у США жінка знущалася над усиновленими дітьми і змушувала їх зніматися в роликах для популярного YouTube-каналу.


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