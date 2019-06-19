Переговоры в Минске: Зеленский обновил состав украинской делегации в Трехсторонний группе, фото — theБабель

https://racurs.ua/n123358-zelenskiy-obnovil-sostav-ukrainskih-peregovorschikov-v-trehstoronney-kontaktnoy-gruppe.html

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых членов Трехсторонней контактной группы для достижения целей мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Указ главы государства уполномочил представлять Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы Богдана Бондаря, Игоря Веремия, Валерию Лутковскую и Александра Моцика.

Бондарь будет работать в рабочей подгруппе по вопросам безопасности, Веремий — в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Лутковская — в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам, а Моцик — в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Напомним, что в начале июня главным переговорщиком от Украины в Трехсторонний минской группе Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму. Он провел первое заседание во главе украинской делегации 5 июня. Его результаты спровоцировали острую дискуссию в украинском обществе, поскольку Кучма на переговорах якобы предложил ликвидировать экономическую блокаду ОРДЛО.