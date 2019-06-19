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Ракурс
Против председателя САП открыли производство за недостоверное декларирование. Фото: РБК

Против председателя САП открыли производство за недостоверное декларирование

19 июн 2019, 16:43
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Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого проверит Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров в связи с открытым производством из-за недостоверного декларирования полученных доходов.

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Центр противодействия коррупции пожаловался на Холодницкого за нарушение им требований закона «О предотвращении коррупции». Председатель САП при декларировании доходов за 2016−2017 годы внес недостоверную информацию о получении доходов от продажи имущества и уменьшил их на 25 тыс. грн. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Также Холодницкий не указал, что занимал средства третьим лицам, а всего за 2016 сумма недостоверных сведений составляет 135 тыс. грн. В 2017 году глава САП повторил свои нарушения, что свидетельствует о пренебрежении законодательством.

Закон Украины «О прокуратуре» предусматривает, что за указанное нарушение прокурора должны привлечь к дисциплинарной ответственности в виде выговора, запрета повышение или увольнение. В ЦПК отметили, что Холодницкий получил лишь выговор, согласно принятому комиссией решению.

Известно, что проверка Холодницкого продлится в течение двух месяцев и может быть продлена еще на 1 месяц.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте Генпрокуратура решила продолжить расследование производства против Холодницкого в связи с его расследованием дела о взяточничестве экс-главы Центризбиркома Михаила Охендовского.

Источник: Ракурс


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