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Ракурс
Проти голови САП відкрили провадження за недостовірне декларування. Фото: РБК

Проти голови САП відкрили провадження за недостовірне декларування

19 чер 2019, 16:43
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Голову Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького перевірятиме Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у зв’язку з відкритим провадженням через недостовірне декларування отриманих доходів.

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Центр протидії корупції поскаржився на Холодницького через порушення ним вимог закону «Про запобігання корупції». Голова САП під час декларування доходів за 2016−2017 роки вніс недостовірну інформацію про отримання доходів від продажу майна і зменшив їх на 25 тис. грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Також Холодницький не вказав, що позичав кошти третім особам, а всього за 2016 рік сума недостовірних відомостей становить 135 тис. грн. У 2017 році голова САП повторив свої порушення, що свідчить про нехтування законодавством.

Закон України «Про прокуратуру» передбачає, що за вказане порушення прокурора мають притягнути до дисциплінарної відповідальності у виді догани, заборони підвищення або звільнення. У ЦПК наголосили, що Холодницький отримав лише догану через прийняте комісією рішення.

Наразі відомо, що перевірка Холодницького триватиме протягом двох місяців і може бути подовжена ще на 1 місяць.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у березні Генпрокуратура вирішила продовжити розслідування провадження проти Холодницького у зв’язку з його розслідуванням справи щодо хабарництва екс-голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського.

Джерело: Ракурс


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