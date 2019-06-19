Рейтинги партій: Вакарчук додає, Порошенко — гальмує, у Раду проходять п’ять політичних сил, фото — Українська правда

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Ракурс

Тільки п’ять політичних партій могли б пройти у Верховну Раду, якби вибори відбувалися найближчої неділі.

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Про це засвідчили дані соціологічної групи «Рейтинг», які з’явилися сьогодні на сайті цієї установи. П’ятивідсотковий бар'єр долають партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Голос», «Батьківщина» та «Європейська Солідарність».

Лідером напередодні дострокових виборів є партія «Слуга народу». Її готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями.

Крім партії, якій симпатизує президент Володимир Зеленський, прохідний бар'єр долають і заходять у парламент на дострокових виборах 21 липня такі партії:

«Опозиційна платформа — За життя» — 11,1%;

«Голос» — 8,1%;

«Батьківщина» — 7,3%;

«Європейська Солідарність» — 5,0%.

Менше 5% набирають наразі «Сила і честь» (4,1%), «Громадянська позиція» (2,2%), Радикальна партія (2,1%), «Свобода» (2,1%), «Українська стратегія» (1,9%), Опозиційний блок (1,8%), «Самопоміч» (1,2%).

Рейтинг інших політичних сил становить менше 1%.

У «Рейтингу» зазначають зростання популярності партії «Голос» Святослава Вакарчука. Її рейтинг виріс із 6,4% до 8,1%. Водночас рейтинг партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» знизився із 7,9% до 5,0%.

«Рейтинг» опитав 2 тис. респондентів впродовж 8−12 червня. 77% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах 21 липня, 12% зазначили, що скоріше готові брати участь, 8% — не голосуватимуть, 3% — не визначилися.

Раніше «Ракурс» повідомляв про рейтинг від центру «Соціс» та Комітету виборців України. Вони проводили дослідження 29 травня — 6 червня й опитали 4 тис. респондентів. Відповідно до результатів цього опитування, пройти до парламенту найбільші шанси мають кандидати від шести політичних партій, а саме: «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Опозиційний блок — За життя», «Батьківщина», «Сила і честь» і «Голос».